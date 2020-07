ONE PIECE: annunciato ufficialmente l'arco finale, la rivelazione bomba dal Magazine 10

ONE PIECE è un manga storico e quando finirà tutto il mondo fumettistico nipponico (e non solo) sarà completamente sconvolto. Per arrivare alla conclusione ci vorrà ancora qualche anno ma Eiichiro Oda ha già iniziato a comunicare che i preparativi per l'arco finale sono imminenti. Infatti Wanokuni porterà direttamente all'ultimo arco di ONE PIECE.

Ora siamo al capitolo 986 di ONE PIECE, nel pieno della fase di Onigashima, ma Eiichiro Oda e la Shueisha avvisano già i fan che stiamo per entrare nell'ultima fase del manga. La rivelazione arriva tramite le pubblicità per il ONE PIECE Magazine 10, un magazine aperiodico che condivide varie informazioni sul mondo piratesco insieme a progetti collaterali quali light novel e simili.

"È il tempo di rileggere ONE PIECE per prepararsi l'arco finale in arrivo in futuro". Questa frase che accompagna la copertina del volume è già di per sé esplicativa, ma anche le altre tagline non lasciano molto spazio a dubbi: "Rilettura raccomandata. Iniziano i preparativi per il climax!!", con climax che viene sempre usato in Giappone per riferirsi al momento finale.

In ONE PIECE Magazine 10 saranno inoltre presenti importanti dettagli sulla storia e su alcuni misteri che ci accompagnano da anni. Inoltre verranno mostrati coloro che hanno assistito all'esecuzione di Gol D. Roger a Logue Town. Viene poi ricordato che sta per iniziare la serializzazione di ONE PIECE Novel "A", disegnata da Boichi. Siete pronti al finale di ONE PIECE?