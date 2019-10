ONE PIECE: annunciato ufficialmente il progetto Buster Call

Il Buster Call è stato visto pochissime volte durante la storia di ONE PIECE e ha sempre avuto esiti nefasti: la prima volta in un flashback durante la distruzione di Ohara che vide la sola Nico Robin sopravvissuta, la seconda invece durante la battaglia tra Mugiwara e CP9 a Enies Lobby che rase completamente al suolo l'isola.

Sembra tuttavia che stavolta ci siano piani ben diversi e non così distruttivi. Era da qualche giorno nell'aria una notizia riguardante il Buster Call, anche se non si sapeva cosa poteva significare. Il 4 ottobre era la data prescelta per svelare le informazioni, e adesso abbiamo potuto saperne qualcosa di più.

L'attacco marine di ONE PIECE ha dato il nome a un progetto che coinvolgerà una pletora di artisti di rilievo internazionale e provenienti da tutto il mondo. L'annuncio è arrivato proprio quest'oggi con una prima lista di persone tra mangaka, animatori e disegnatori di ogni origine che si cimenteranno in questo progetto incentrato su anime e manga.

Non si sa ancora se il contenuto sarà generico oppure esclusivo di ONE PIECE, ma di sicuro il nome Buster Call rende bene l'idea considerata la grande portata di alcuni nomi coinvolti. Nel tweet in calce di Scotch Informer c'è un primo elenco rivelato con tanto di immagine illustrativa, con un dito che preme il famoso lumacofono d'oro capace di evocare l'attacco.