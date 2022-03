ONE PIECE: un annuncio importante è stato fissato per il 28 marzo, di cosa si tratta?

Attualmente l’intera community di ONE PIECE sta aspettando di conoscere l’evoluzione degli eventi nel manga, soprattutto dopo l’enorme colpo di scena visto alla fine del capitolo 1043. In attesa di conoscere la verità riguardo la situazione di Luffy, gli editor hanno anticipato l’arrivo di un nuovo progetto che verrà presentato molto presto.

Tra le varie teorie emerse in rete a causa dell’inaspettato ritorno del leggendario Joy Boy in seguito allo scontro tra Luffy e Kaido, conclusosi con la sconfitta del protagonista, e le aspettative nei confronti dell’anime, entrato in un periodo di pausa, lo staff di Eiichiro Oda ha voluto catturare l’interesse dei fan spostandolo verso un annuncio definito “confidenziale” in arrivo il 28 marzo 2022.

La notizia è arrivata tramite i social, come potete anche vedere dal post di @newworldartur riportato in fondo alla pagine, dove si notano quaderni, matite, penne, dei dadi, e una fotografia che ritrae un insieme di documenti riservati e la data sopracitata. Lo stesso giorno verrà pubblicato anche il capitolo 1044 in Giappone, una coincidenza sicuramente da non sottovalutare e che potrebbe far pensare ad importanti rivelazioni riguardo Joy Boy e i cento anni del grande vuoto. Voi cosa vi aspettate da questo annuncio? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.

Ricordiamo infine che alcuni famosi pirati di serie e libri hanno ricevuto il loro Jolly Roger in pieno stile ONE PIECE.