ONE PIECE: l'annuncio in estate avverrà in occasione del 21° anniversario del manga!

Eiichiro Oda, che ha debuttato con ONE PIECE nel lontano 19 luglio 1997, si appresta a festeggiare il ventunesimo anniversario della serie e ha in serbo numerose novità, tra cui un importante annuncio sull'opera.

Tramite le pagine di Weekly Shonen Jump, abbiamo modo di sapere che il prossimo anniversario di ONE PIECE sarà seguito da "annunci importanti".

L'immagine ci viene fornita da un utente di Twitter, @ Spy_0taku, che si è preso la briga di scansionare la pagina del magazine. Quali saranno gli annunci che ci aspettano in estate? Al momento sono in cantiere diversi progetti legati a ONE PIECE, tra cui un live action e un manga spin-off. Ma non bisogna farsi ingannare: l'annuncio potrebbe riguardare sia uno dei progetti attualmente in fase di produzione che il manga stesso.

Ricordiamo che Eiichiro Oda ha anche rivelato alcune novità all'evento Jump Festa 2018. Dopo il Reverie, il manga entrerà presto nella saga di Wano, nella quale ci sarà un cattivo formidabile che corrisponde a "una delle leggende che si nascondono nel mondo di ONE PIECE." La nostra ciurma preferita sarà in grado di fronteggiare questo temibile avversario?

Insomma, non ci resta che aspettare l'anniversario del manga e l'annuncio ad esso relativo. Di cosa si tratta, secondo voi?