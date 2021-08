ONE PIECE: annuncio speciale in arrivo in occasione dell'episodio 1000, di cosa si tratta?

Si contano appena sulle dita di una mano quelle serie che vantano almeno 1000 capitoli del manga e 1000 episodi nella controparte televisiva. ONE PIECE è una delle serie che raggiungerà a breve questa straordinaria impresa raggiungendo la quarta cifra nella numerazione degli episodi dell'anime.

Se Eiichiro Oda è attualmente alle prese con il capitolo 1024 di ONE PIECE, che tra l'altro potrebbe subire uno slittamento secondo Manga Plus, dall'altra TOEI Animation è davvero vicina a raggiungere quota 1000 episodi realizzati dell'omonima trasposizione televisiva. Ad ogni modo, salvo imprevisti, la puntata in questione dovrebbe debuttare in Giappone il 21 novembre.

Per l'occasione, TOEI e Shueisha festeggeranno l'evento con almeno un annuncio speciale. Secondo diverse fonti, infatti, l'uscita dell'episodio 1000 sarà accompagnato da una notizia speciale. Non sappiamo esattamente cosa verrà svelato in quella data, tuttavia in molti si aspettano l'annuncio del nuovo lungometraggio che di solito segue di un anno quello di Dragon Ball. Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per conoscere la grande sorpresa che attende gli appassionati del capolavoro di Eiichiro Oda.

Secondo voi, invece, di cosa si tratta, è il nuovo film di animazione? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.