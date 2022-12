ONE PIECE: un annuncio speciale sarà rivelato domani, di che si tratta?

Ci stiamo avvicinando ai momenti più salienti della Saga di Wano in ONE PIECE, li stessi che sul fronte cartaceo hanno fatto parlare di sé per intere settimane. TOEI Animation, lo studio che si occupa della trasposizione del manga sul piccolo schermo, pare aver preannunciato per domani una grossa sorpresa.

I prossimi episodi di ONE PIECE sembrano davvero interessanti, tuttavia pare che lo studio di animazione incaricato dell'adattamento del capolavoro di Eiichiro Oda abbia piani ben più grandi. Qualche tempo fa si era discusso della possibilità che la qualità dell'anime potesse migliorare ulteriormente, promessa che forse TOEI vuole mantenere attraverso un annuncio a sorpresa nella giornata di domani.

Nelle scorse ore, infatti, è emersa una locandina promozionale con Rufy di spalle, che assomiglia quasi ad uno sketch, accompagnata dalla data di domani e dalla scritta 'COMING SOON'. Non sappiamo la tipologia di annuncio che attende lo studio, ma si discute di un paio di scenari che vanno dalla data d'uscita dei Blu-Ray di ONE PIECE: RED ad un nuovo film di animazione. Secondo qualcuno, invece, potrebbe trattarsi di una saga filler o di un episodio speciale più lungo sulla scia della puntata che ha reso protagonista lo scontro tra Rufy e Sanji. Più verosimile, stando al nome dello scultore Michael Lau scritto in piccolo, potrebbe trattarsi di una collaborazione di cui non si conoscono i dettagli.

Non ci resta che attendere la giornata di domani per conoscere l'entità di questo misterioso annuncio. E voi, invece, cosa vi aspettate? Diteci la vostra opinione a riguardo, come al solito, con un commento qua sotto.