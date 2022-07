ONE PIECE, l'anteprima del capitolo 1054 è molto chiara: nuova isola in vista?

A inizio giugno, con la conclusione di Wano ormai alle porte, è stata annunciata una lunga pausa per ONE PIECE. Questo stop durato ben un mese si sta però per concludere dato che Eiichiro Oda tornerà su Weekly Shonen Jump e su MangaPlus. Il prossimo capitolo di ONE PIECE arriverà così domenica 24 luglio 2022.

Si sta quindi per chiudere il breve ciclo di quattro settimane con ONE PIECE Road to Laugh Tale, e in aggiunta il mangaka Eiichiro Oda ha lasciato un messaggio per il finale. Intanto i lettori di Weekly Shonen Jump che hanno potuto mettere le mani in anticipo sulla nota rivista di manga hanno potuto dare un'occhiata all'anteprima del prossimo numero. Naturalmente, sull'anteprima c'è ONE PIECE con un Rufy gigante, dato che al manga di Oda verranno riservate copertina e pagine a colori d'apertura.

C'è però da tenere d'occhio anche un'altra cosa. Nelle note dell'editor inserite sulla pagina di anteprima, fatte per presentare i prossimi contenuti, viene scritto che in ONE PIECE 1054 ci si "dirige verso una nuova isola con il morale al massimo!". Wano non si è ancora conclusa, ma il capitolo in arrivo la settimana prossima potrebbe essere davvero l'ultimo sull'isola dei samurai. Quali sorprese avrà in serbo Oda al suo ritorno?