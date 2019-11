ONE PIECE: ecco l'anteprima della copertina del tankobon 95

ONE PIECE continua a conquistare Giappone e mondo con un nuovo record di vendite, ma il manga di Eiichiro Oda non si fermerà molto presto. A colpi di milioni di tankobon distribuiti, il mangaka continua la sua marcia nella narrazione della storia di Rufy, col ragazzo intenzionato a diventare il Re dei Pirati.

Negli scorsi mesi abbiamo assistito ai capitoli di ONE PIECE più importanti della storia recente, con due in particolare che hanno conquistato l'attenzione dei fan: il capitolo 956 denominato "Grandi notizie" e il 957 intitolato "Ultimate". Questi due faranno parte del prossimo attesissimo volume di ONE PIECE, il 95, che sarà venduto in Giappone dal 28 dicembre 2019.

Nonostante manchi molto più di un mese e mezzo, in rete sono già state mostrate le bozze d'anteprima della copertina del tankobon in questione. Come potete vedere in calce, l'immagine per il momento ancora in bianco e nero mette Rufy al centro della scena, vestito da samurai e con due spade impugnate. Brook e Chopper gli sono vicino, mentre intorno vediamo i volti dei quattro imperatori.

Non si sa ancora di preciso quali saranno i capitoli di ONE PIECE inseriti in questo tankobon, ma considerati gli abiti di Rufy e compagnia sicuramente arriveremo alle prime fasi del flashback attualmente in corso con Oden Kozuki. E voi cosa ne pensate di questa anteprima divulgata in anticipo?

In attesa di vedere la copertina definitiva a colori, non perdetevi il nuovo commovente spot di ONE PIECE x Nissin.