ONE PIECE: ecco l'anteprima per la nuova ending per il finale di Wano

Per i fan dello shonen sui pirati scritto e illustrato da Eiichiro Oda queste sono giornate di festa. Il manga di ONE PIECE ha compiuto 26 anni, ma è l'adattamento animato che sta continuando a far parlare di sé. Dopo quasi due decenni, nelle prossime puntate gli spettatori assisteranno a un evento storico.

Il ONE PIECE Day 2023 ha portato a diverse novità e informazioni sulle prossime settimane. A catalizzare su di sé l'attenzione è ovviamente l'imminente debutto del Gear 5 nell'anime di ONE PIECE, che peraltro riceverà un'altra, grossa sorpresa. Quasi vent'anni dopo, ONE PIECE tornerà ad avere una sigla di chiusura.

Come vi avevamo già riportato, l'ending di ONE PIECE sarà "RAISE!!", un brano realizzato dal gruppo musicale Chilli Beans. Questa sarà la 19° dell'anime, la prima dopo "Adventure World" che accompagna gli episodi del 2006 che vanno dal 265-278. Attraverso uno spezzone in anteprima della prossima ending di ONE PIECE scopriamo che questa sigla sarà incentrata sulla figura di Yamato, su Wano e che probabilmente includerà anche il Gear 5. "RAISE!!" dovrebbe debuttare dal 6 agosto 2023, dunque in contemporanea con la trasmissione di ONE PIECE 1071.

Per quanto riguarda la opening, invece, non abbiamo molte informazioni oltre a quelle già pervenute. La sigla di apertura 25 di ONE PIECE è SEKAI NO OWARI e debutterà anch'essa nell'episodio in cui verrà introdotto il Gear Fifth di Rufy.