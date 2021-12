ONE PIECE: ecco l'anteprima dell'episodio 1002, Nami scende in campo

Ora che l'anime di ONE PIECE ha superato l'impressioante traguardo dei 1000 epsiodi, il palcoscenico è stato preparato perché i mugiwara entrino finalmente in azione.

La recente serie di episodi ha dato ufficialmente il via a questa guerra finale per il Paese di Wano, e dopo che i membri dei Cappello di Paglia si sono riuniti nel mezzo del campo di battaglia, ora si separeranno ancora una volta per affrontare i loro rispettivi avversari.

L'ultimo episodio della serie ha dato il via al vero assalto ad Onigashima in modo quanto più esplosivo possibile con l'attacco combinato di Luffy e X-Drake in ONE PIECE 1001, e gli altri compagni che faranno le loro mosse nei prossimi episodi.

Dal primo sguardo all'episodio 1002 grazie alla sua anteprima, sembra che sarà Nami la prossima a incontrare il suo avversario: si troverà faccia a faccia con un membro del Tobi Roppo, Ulti, che abbiamo già visto in azione contro Luffy. Sarà una dura battaglia per Nami, possiamo farci un'idea grazie al video che trovate in calce all'articolo.

L'episodio 1002 della serie è intitolato "Una nuova rivalità! Nami e Ulti!" e come suggerisce il titolo, Nami si scontrerà con Ulti. Ma come mostra anche l'anteprima, non sarà sola, perché sembra che farà squadra con Usopp. Ma anche l'avversario non sarà solo, Ulti sembra che combatterà assieme a suo fratello Page One.

Nami e Usopp sono una delle coppie più divertenti dell'equipaggio di Cappello di Paglia, ma è passato molto tempo da quando abbiamo visto i due non solo condividere lo schermo, ma collaborare l'uno con l'altro in uno scontro così importante.

Questo sembra l'evento più di rilievo della prossima puntata ma l'anime probabilmente amplificherà ancora di più questo scontro e mentre i due saranno impegnati ad affrontare Ulti e Page One, gli altri membri della ciurma affronteranno i restanti Tobi Roppo?

Cosa ne pensate? Siete eccitati di vedere il primo grande combattimento di questa saga di Nami e Usopp? Fateci sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti. Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di ONE PIECE su Manga Plus.