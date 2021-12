One Piece: nell'anteprima dell'episodio 1003 lo scontro tra Nekomamushi, Inuarashi e Jack

L'anime di One Piece sta proseguendo senza concedersi pause. Gli ormai oltre mille episodi di One Piece, che hanno scatenato le reazioni dei fan, proseguono dal 1999 prodotti da TOEI Animation, uno degli studi d'animazione giapponesi più famosi in assoluto. Uno degli anime più longevi di sempre, quello tratto dal manga di Eiichiro Oda.

Nell'episodio 1002 di One Piece, abbiamo visto lo scontro tra Nami e Ulti, che ha acceso la loro rivalità. Nell'anteprima dell'episodio 1003 di One Piece, invece, possiamo vedere tantissimi scontri tra i personaggi più importanti della guerra finale per il Paese di Wano.

Nel trailer si possono infatti vedere Nekomamushi e Inuarashi scontrarsi con Jack, mentre Rufy e Sanji continuano la loro scalata per arrivare a Kaido. Egli sta intanto affrontando dei samurai, e sembrerebbe che Marco sia stia scontrando con Big Mom. I presupposti per un episodio scoppiettante ci sono veramente tutti.

Incredibile come, dopo più di 20 anni, l'hype per ogni episodio di One Piece sia sempre lo stesso. I fan dell'opera del maestro Eiichiro Oda continuano a seguirla con lo stesso entusiasmo del primo giorno, affezionandosi ai protagonisti e agli spettacolari combattimenti. Il manga sta entrando nella sua fase finale, mentre per l'anime bisognerà attendere ancora un po', ma una volta concluso giungeremo alla fine di una lunghissima e splendida era.