ONE PIECE, l'anteprima dei prossimi episodi dell'anime: i misteri di Egghead

La Saga di Egghead è la nuova era dell'anime di ONE PIECE, arrivata insieme a un nuovo, incredibile stile d'animazione. La storia sta finalmente per prendere il volo e presto gli spettatori della serie assisteranno a rivelazioni molto importanti. Scopriamo insieme quello che succederà nel corso dei prossimi episodi di ONE PIECE.

Nel primo trailer ufficiale di Egghead nell'anime di ONE PIECE possiamo assaporare le atmosfere altamente tecnologiche di questa saga, una nuova epopea che in modo del tutto inaspettato riesce a elevare il dopo Wano. Mentre tutti gli occhi sono rivolti verso l'uscita di ONE PIECE 1093, episodio in cui andrà in scena una delle battaglie più attese, quella tra Barbabianca e Trafalgar Law, anticipiamo i prossimi eventi.

Attraverso il tweet in calce all'articolo scopriamo i titoli delle prossime tre puntate di ONE PIECE. Dopo una piccola pausa, l'anime non si fermerà almeno per le prossime quattro settimane. Ma che cosa dovremmo aspettarci al termine della battaglia tra lo Yonko e il dottore della morte?

Il 18 febbraio 2024 verrà trasmesso ONE PIECE 1094, episodio intitolato "Un mistero sempre più profondo! Egghead Labophase". Qui, andrà avanti lo scontro tra le due ciurme di pirati, ma l'attenzione verrà rivolta anche su Egghead e sui Mugiwara.

La settimana successiva arriverà ONE PIECE 1095, "Il cervello di un genio – I 6 Vegapunk". Come si può intuire dal titolo, faremo la conoscenza dei sei Vegapunk, le Stelle geniali sott'ordine del Vegapunk originale.

Il 3 marzo 2024 arriverà invece ONE PIECE 1096, "Storia proibita! Ipotesi su un certo regno”. In questo episodio verrà analizzata la storia di un'isola di cui abbiamo scoperto la fine diverso tempo fa. Queste tre puntate, come lasciano intuire i titoli, andranno ad adattare i capitoli dal 1064 al 1066 del manga di ONE PIECE. Sarà uno di questi l'episodio di ONE PIECE senza precedenti anticipato da un'animatrice?