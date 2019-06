ONE PIECE anticipa una guerra di successione per l'eredità di Barbabianca

I giorni passano e l'anime di ONE PIECE si avvicina sempre di più ad entrare nella fatidica saga di Wano, della quale è stata di recente annunciata una nuova opening. Prima di arrivare nella landa dei samurai, però, sembra che la storia di Eiichiro Oda abbia ancora qualcosa dirci.

L'episodio 890 di ONE PIECE vede la riapparizione di Marco, uno dei membri più rappresentativi della ciurma ormai dispersa di Barbabianca. Dopo la morte del suo capitano, Marco si è rifugiato nella cittadina d'origine del leggendario pirata, all'interno della quale svolge le sue mansioni di medico.



La Fenice ha spiegato che una guerra di successione per l'erede di Barbabianca sarebbe scoppiata di li a poco, propugnata da colui che si definisce suo figlio: Edward Weevil.

Non si sa con certezza se questo Edward sia effettivamente il figlio di Barbabianca, tuttavia riflettendo sul fatto che il pirata considerasse tutti gli elementi della sua ciurma come figli, probabilmente questo sedicente Newgate non ha un vero e proprio legame di sangue con lui.

Le intenzioni di Edward sono rinforzate da sua madre, che si definisce una vecchia amante di Barbabianca, dal cui amore sarebbe nato proprio Edward. La forza di quest'ultimo, però, non è da mettere in dubbio. Edward sembra essere in possesso di una grande potere fisico che gli permette di scardinare un nutrito gruppo di pirati.

Come sappiamo da un po', tra poco ONE PIECE virerà verso la saga di Wano, e ci auguriamo che questa guerra di successione venga prima o poi approfondita in qualche modo, dal momento che sarebbe un evento di grande interesse per tutti i fan dell'opera. Non solo Edward aspira alla sua eredità, e ci piacerebbe sapere quali altri pirati starebbero attentando al tesoro lasciato dal leggendario Pirata.

L'anime di ONE PIECE ci ha svelato anche i misfatti di Barbanera, il quale non sembra proprio deciso a fermarsi dopo aver conquistato un enorme potere nella guerra di MarineFord, che lo ha visto imporsi come uno dei pirati più pericolosi in circolazione.