One Piece anticipa un rapimento attraverso l'ultima preview

L'arco narrativo di Wano ha raggiunto i 900 episodi, e siamo solo all'inizio delle avventure in una saga che promette grandi avvenimenti dal punto di vista narrativo. La preview del prossimo episodio ci anticipa il rapimento di Otama, la quale è stata rapita e portata a Bakura Town.

Il titolo dell'episodio recita infatti: "Ci si addentra nel territorio del nemico! Bakura Town - dove governano gli ufficiali!". La bambina, che nel giro di poco tempo ha guadagnato la simpatia del fandom di ONE PIECE, è stata trascinata contro il suo volere nella città in questione, dove regnano sovrani gli ufficiali di Kaido.

Come Otsuru ha spiegato nell'ultimo episodio della serie, gli officiali lavorano tutti sotto l'egemonia dello shogun, Lord Orochi - che raccoglie gli ordini diretti di Kaido. Otama era già in pericolo prima che Rufy arrivasse a causa delle informazioni sensibili di cui è a conoscenza, e la preview della prossima puntata anticipa grandi momenti d'azione con Rufy e Zoro che tentano il tutto per tutto al fine di salvarla.

Il finale del filmato ci mostra Otama dinanzi a una famelica bestia, quindi non è detto che i nostri protagonisti riusciranno ad arrivare in tempo, tuttavia ne vedremo delle belle e non vediamo l'ora di entrare nel vivo della saga. I nostri protagonisti dovranno fare molta attenzione per le strade di Bakura City, praticamente infestate dalle autorità sotto il comando dello shogun.

