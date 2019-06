ONE PIECE anticipa il ritorno in pompa magna di Big Mom

Il capitolo 944 di ONE PIECE ha messo in scena il ritorno di Zoro e Sanji, ma l'antagonista della precedente saga è pronta a farE la sua ricomparsa per mettere alle strette i nostri protagonisti.

Stiamo parlando, ovviamente, di Big Mom, la vorace imperatrice protagonista dell'arco narrativo di Whole Cake Island. Mentre lo shogun di Wano sta cercando di far fuori Sanji e Zoro, Rufy è sempre bloccato in prigione. I pirati delle bestie stanno mettendo a dura prova Cappello di Paglia, con l'ultima pagina del capitolo che vede Queen minacciarlo prima che quest'ultimo venga eseguito. Tuttavia il suo discorso si interrompe quando i cancelli della prigione vengono colpiti violentemente:

"Che cos'era quel suono?! Veniva da fuori i cancelli. Abbiamo perso il segnale delle guardie".

Queste le parole pronunciate da Queen, mentre il pannello finale ci mostra la fonte del rumore, che non è altri che Big Mom. L'imperatrice fu colpita da una forte amnesia, e ora l'antagonista ha raggiunto la prigione, dove le è stato detto che fosse in produzione un dolce squisito. Sarà interessante vedere l'incontro tra Big Mom e Queen, due caratteri per certi versi simili, che siamo sicuri si scontreranno per accaparrarsi la loro amata prelibatezza.

L'arco narrativo di Wano Kuni farà a breve la sua comparsa anche nell'anime, e già dal primo trailer possiamo apprezzare le migliore apportate dal nuovo staff di produzione.