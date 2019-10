ONE PIECE: si anticipano gli spoiler del capitolo 961, dettagli e nuova pausa

La terza fase di Wanokuni è cominciata, ma ONE PIECE sfrutta i primi capitoli di questa situazione per riportarci nel passato, molto oltre i venti anni fa da cui provengono Kin'emon e gli altri. Infatti, col capitolo 960 di ONE PIECE, è partito il flashback di Oden Kozuki. Attenzione spoiler sul capitolo 961 dal prossimo paragrafo.

Primi spoiler e immagini per il capitolo 961 di ONE PIECE, che arriverà in anticipo su MangaPlus per la festività giapponese che coinvolgerà Weekly Shonen Jump il prossimo lunedì. Mentre continuano le miniavventure di Bege, Eiichiro Oda ha deciso di proseguire con la storia di Oden Kozuki. Il diciottenne aveva adocchiato Kin'emon, momentaneamente possessore del cinghiale sacro e il cui rapimento ha causato la furia del dio della montagna.

Il titolo del capitolo 961 di ONE PIECE è proprio "L'incidente del dio della montagna" e parte con la carica dei cinghiali che stanno mettendo a ferro e fuoco la città. Mentre tutti si affannano alla ricerca del cucciolo per calmare il branco selvaggio, un passante nota Kin'emon e lo avvisa che Tsuru è stata mangiata dalla divinità.

Kin'emon si lancia quindi all'attacco, urlando di restituire Tsuru. L'uomo non vuole più vivere senza Tsuru, ma Oden interviene e grazie al suo stile a due spade, salva Kin'emon. Il caos si blocca quando Oden comunica alla divinità di aver trovato il cinghiale albino, addossandosi poi la responsabilità di tutto anche davanti al padre Sukiyaki. Confermato l'esilio di Oden, Kin'emon e Denjuro decidono di seguirlo per ringraziarlo di ciò che ha fatto.

Sul finale vengono mostrati Yasuie e i suoi adepti, e tra questi c'è anche il giovane Orochi. Iniziano quindi a intessersi le trame che poi hanno portato all'attuale situazione di Wanokuni. Il flashback proseguirà? Intanto, ONE PIECE sarà in pausa nel prossimo numero.