ONE PIECE: le anticipazioni degli episodi inediti su Italia 2 del 7 febbraio

A partire da domani, mercoledì 7 febbraio, arrivano finalmente gli episodi inediti dell'edizione italiana dell'anime di. L'appuntamento è su Italia 2 per un pacchetto di episodi "smart", che verranno trasmessi in prima serata dal 7 al 10 febbraio e che concluderanno la saga dell'Isola degli Uomini Pesce.

La trasmissione di ONE PIECE coinvolgerà le puntate dalla numero 564 alla numero 578 si terrà in prima serata, a partire dalle ore 21:10, con una messa in onda di 4 episodi al giorno. Dunque, dalle 21:10 alle 22:55, Italia 2 manderà in Prima TV gli episodi finora inediti in Italia dell'anime tratto dal manga di Eiichiro Oda: si parte il 7 febbraio con le puntate numero 564-565-566-567.

Di seguito titoli, orari e trame delle puntate di ONE PIECE.

ONE PIECE 564 : "Ricominciare da zero"

Data e ora : 7 febbraio 2018, ore 21:10

Trama : Si conclude il flashback dedicato al passato di Hody, in cui scopriremo le motivazioni che muovono lo spietato Uomo Pesce. Tornati al presente, Fukaboshi ripensa agli errori commessi dalla sua razza nel corso dei decenni precedenti e chiede a Monkey D. Rufy di cancellare quel passato sconfiggendo Hody: l'eroe si farà quindi carico di questa responsabilità, preparandosi al duello finale contro il suo nemico. Intanto, in piazza, prosegue la battaglia tra i Pirati di Cappello di Paglia, Jinbe e gli ufficiali di Hody.

: "Ricominciare da zero" : 7 febbraio 2018, ore 21:10 : Si conclude il flashback dedicato al passato di Hody, in cui scopriremo le motivazioni che muovono lo spietato Uomo Pesce. Tornati al presente, Fukaboshi ripensa agli errori commessi dalla sua razza nel corso dei decenni precedenti e chiede a Monkey D. Rufy di cancellare quel passato sconfiggendo Hody: l'eroe si farà quindi carico di questa responsabilità, preparandosi al duello finale contro il suo nemico. Intanto, in piazza, prosegue la battaglia tra i Pirati di Cappello di Paglia, Jinbe e gli ufficiali di Hody. ONE PIECE 565 : "Una nuova mossa"

Data e ora : 7 febbraio 2018, ore 21:35

Trama : Prosegue la battaglia tra i Mugiwara e la ciurma di Hody: Brook, Chopper, Usop, Zoro e Sanji (insieme a Jinbe) sfoggiano i loro colpi più spettacolari per fronteggiare i rispettivi avversari. Intanto Rufy raggiunge Hody nei pressi dell'arca e si prepara al confronto finale, mentre il suo nemico ingerisce altri steroidi.

: "Una nuova mossa" : 7 febbraio 2018, ore 21:35 : Prosegue la battaglia tra i Mugiwara e la ciurma di Hody: Brook, Chopper, Usop, Zoro e Sanji (insieme a Jinbe) sfoggiano i loro colpi più spettacolari per fronteggiare i rispettivi avversari. Intanto Rufy raggiunge Hody nei pressi dell'arca e si prepara al confronto finale, mentre il suo nemico ingerisce altri steroidi. ONE PIECE 566 : "La battaglia decisiva contro Hody"

Data e ora : 7 febbraio 2018, ore 22:05

: "La battaglia decisiva contro Hody" : 7 febbraio 2018, ore 22:05 Trama : Lo scontro tra Rufy e Hody sulla Noah si fa sempre più furioso. Con un'ultima e potente offensiva, Rufy unisce le abilità del Gear Third al potere dell'ambizione, riuscendo ad assestare un colpo al suo nemico e finalmente a sconfiggerlo. I mugiwara, intanto, riescono a loro volta a mettere fuori combattimento gli ufficiali di Hody, ma intanto la Noah continua a precipitare verso l'Isola degli Uomini Pesce, rischiando di distruggerla. Rufy allora deciderà di mandarla in frantumi prima che si schianti.

: Lo scontro tra Rufy e Hody sulla Noah si fa sempre più furioso. Con un'ultima e potente offensiva, Rufy unisce le abilità del Gear Third al potere dell'ambizione, riuscendo ad assestare un colpo al suo nemico e finalmente a sconfiggerlo. I mugiwara, intanto, riescono a loro volta a mettere fuori combattimento gli ufficiali di Hody, ma intanto la Noah continua a precipitare verso l'Isola degli Uomini Pesce, rischiando di distruggerla. Rufy allora deciderà di mandarla in frantumi prima che si schianti. ONE PIECE 567: "Fermati, Noah!"

Data e ora: 7 febbraio 2018, ore 22:25

Trama: Rufy utilizza l'attacco Gom Gom Elephant Gun per distruggere l'arca Noah prima che questa si schianti sull'Isola degli Uomini Pesce. I cittadini dell'isola, intanto, ripongono le loro speranze in Rufy: memori delle gesta che Barbabianca compì per proteggerli diversi anni prima in nome dell'amicizia con Re Nettuno, sembra che gli Uomini Pesce abbiano ritrovato grazie a Rufy quella fiducia negli esseri umani, ormai persa nei decenni precedenti. Intanto, la principessa Shirahoshi sfodera un antico potere che sarà d'aiuto a Rufy...

L'appuntamento, dunque, è su Italia 2 domani, mercoledì 7 febbraio, a partire dalle ore 21:10!