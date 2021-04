ONE PIECE: Aokiji monta in bicicletta nella figure di JIMEI PALACE

Tra i personaggi più forti di ONE PIECE possiamo ricordare i tre ammiragli della marina, tra i quali spicca Aokiji. Nonostante il suo ruolo sia cambiato in seguito al timeskip, i suoi poteri fanno impallidire anche i più forti membri della Flotta dei Sette. Ecco come è stato rappresentato in questa nuova statua.

Kuzan venne incontrato per la prima volta dai protagonisti nell'arcipelago Long Ring Long Land dove ebbe modo di mostrarci tutto il suo potere sconfiggendo facilmente Luffy grazie al suo corpo di ghiaccio derivante dal Frutto del Diavolo Gelo Gelo. Dopo gli eventi di Marineford apprendiamo però del suo duello con Sakazuki e del suo conseguente abbandono della Marina e tutt'ora rimangono misteriosi gli obiettivi dell'uomo che spesso viaggia per mare a bordo della sua bicicletta.

L'ex ammiraglio è ora il protagonista di una nuova figure prodotta da JIMEI PALACE nella quale egli è rappresentato proprio a bordo del suo veicolo a due ruote mentre sfrutta le proprie capacità per congelare l'acqua sottostante. Il prodotto alto complessivamente 50 cm viene venduto al prezzo di 890 euro e sarà reso disponibile tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

In calce alla news possiamo osservare alcune immagini dello stesso in cui si nota la primaria importanza che è stata data agli effetti derivanti dalle abilità di Aokiji ed alla temperatura ad egli associata. Il cappotto del personaggio è infatti ricoperto di neve e diverse parti della bicicletta appaiono congelate.

