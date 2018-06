ONE PIECE: aperto un sondaggio su Reddit per la migliore copertina della serie!

Su Reddit, si sa, gli utenti propongono sondaggi di vario tipo. Ma quello che vi segnaliamo oggi, in particolare, sembra molto interessante: qual è la migliore cover di tutti i tempi del manga ONE PIECE? Le votazioni terminerano a luglio e stanno già raccogliendo diverse partecipazioni.

Collezionisti di ONE PIECE, avete mai pensato a quale possa esser la cover del manga più bella di tutte finora? Non ancora? Un utente di Reddit ci ha pensato e l'ha fatto con un sondaggio specifico, al quale potrete partecipare cliccando sul link presente nella fonte in calce.

Ricordiamo che la serie anime sta per sbarcare su Amazon Prime Video. I primi 130 episodi della serie saranno disponibili in streaming a partire dal prossimo 22 luglio, ma è probabile che l’annuncio riguardi soltanto il mercato giapponese. Dal momento che i diritti dell’anime di ONE PIECE, in Italia, sono detenuti dal gruppo Mediaset, che ne ha trasmesso le varie saghe sulle reti Italia 1 e Italia 2, è alquanto improbabile che l’annuncio possa estendersi anche al mercato nostrano.

Il manga, invece, si appresta ad arrivare al capitolo 906, che promette colpi di scena non indifferenti poiché ci stiamo avvicinando sempre più al ventunesimo anniversario della serie. Momento che, ricordiamo, porterà con sé un annuncio molto importante per la saga.

Cosa ne pensate di questo sondaggio?Voterete anche voi?