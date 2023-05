ONE PIECE: l'apparizione di Nika verrà animata da ex di Warner Bros.?

L'anime di ONE PIECE sta attraversando il suo momento più intenso di sempre, e non parliamo solo della trama. L'adattamento del climax della Saga di Wano sta godendo di un comparto tecnico divino, con TOEI Animation che sta attingendo a tutte le sue risorse. Addirittura, allo staff si sarebbero uniti ex membri di Warner Bros.

Mentre gli spettatori si apprestano a vivere la fine dello scontro tra Zoro e King in ONE PIECE 1062, i leak sull'anime continuano a susseguirsi. Per il momento in cui il tamburo della libertà suonerà in ONE PIECE sembra esserci una data. All'arrivo di Nika è ormai solo questione di settimane.

Il tempo che ci separa dall'adattamento della scena che ha rivoluzionato il manga di Oda è ristretto e le informazioni a riguardo continuano a fare notizia. Stando a recenti indiscrezioni che stanno facendo la gioia dei fan, ex animatori di Warner Bros. sono entrati a far parte dello staff di TOEI Animation per lavorare nello specifico al Gear 5 di Rufy. In particolare è fuoriuscito il nome di @OleLoken, animatore tra gli altri di Roger Rabbit.

In TOEI hanno promesso un 2023 eccezionale per l'anime di ONE PIECE e questo leak sembra confermare appunto l'impegno dello studio d'animazione. Con l'aggiunta dell'esperienza data dagli animatori ex di Warner Bros., i fan dovranno aspettarsi un'esperienza visiva epica e sbalorditiva.