ONE PIECE: quante volte è apparso Shanks nel manga? L'imperatore capitolo per capitolo

Eiichiro Oda, il papà di ONE PIECE, ci ha abituati ad una trama complessa, ricca di misteri e dove le rivelazioni conducono spesso ad altri quesiti. Tra le figure più enigmatiche dell'opera, tuttavia, spicca sicuramente uno dei 4 Imperatori nonché l'uomo che ha in parte ispirato il nostro protagonista, Shanks il Rosso.

Lo stesso sensei ha un'alta considerazione di Shanks, motivo per cui è lecito aspettarsi grandi sviluppi per il capitano dei Pirati del Rosso nel nuovo arco narrativo. Nonostante la sua opinione, l'Imperatore ha compiuto appena una manciata di apparizioni nel manga, appena 20 in totale in oltre 1000 capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump.

Si tratta di un numero piuttosto esiguo se consideriamo l'importanza del personaggio all'interno della trama principale. Ad ogni modo, i capitoli in cui Shanks appare qui seguono: 1, 19, 96, 234, 434, 506, 552, 579, 580, 590, 903, 907, 958, 964, 965, 966, 967, 968, 1054, 1055;

Comunque sia, dopo la dichiarazione di Shanks negli ultimi capitoli, è lecito aspettarsi un suo coinvolgimento nel prossimo futuro con maggiore spazio all'intero del manga. Non ci resta dunque che attendere l'arrivo della nuova saga per scoprire cosa l'autore abbia in mente per il pirata. E voi, invece, cosa ne pensate dell'Imperatore, vorreste vederlo più spesso? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.