ONE PIECE approda su Netflix Japan, il commento di Eiichiro Oda

Qualche tempo fa vi abbiamo anticipato chesi trovava in trattativa per acquistare dalla Toei Animation l'anime di, in modo da poter caricare gli episodi della serie sulla piattaforma streaming. Alla fine tutto ciò è avvenuto!

Netflix Japan adesso include tutti gli episodi del lunghissimo anime di ONE PIECE, disponibili per gli abbonati alla versione giapponese della piattaforma streaming. Il creatore del manga originale, Eiichiro Oda, ha commentato l'accaduto, definendosi nostalgico dopo aver visionato il primo episodio della serie - andato in onda, ormai, una ventina di anni fa in Giappone.

"Netflix ha appena diffuso l’anime di One Piece e guardare il primo episodio, uscito circa 20 anni fa, mi ha fatto commuovere"

La diffusione di ONE PIECE su Netflix, per adesso, rimane purtroppo un'esclusiva della divisione giapponese del servizio streaming: non si ha alcuna notizia su una possibile diffusione anche in territorio occidentale. Di sicuro la situazione in Italia, con Mediaset a detenere i diritti dell'anime per la diffusione su Italia 1 e Italia 2, risulta particolarmente complicata in vista di un possibile accordo.

Certo è che avere tutti gli episodi di ONE PIECE, che al momento hanno superato largamente il numero 800, in ogni angolo del globo sarebbe un'operazione mastodontica per Netflix.