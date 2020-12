ONE PIECE: approfondiamo i devastanti poteri di Barbabianca

Barbabianca, soprannome di Edward Newgate, è uno dei quattro imperatori del mondo di ONE PIECE e viene ritenuto l'essere umano più forte. Gran parte della sua potenza è certamente dovuta al frutto del diavolo Gura Gura. Scopriamo come funziona.

Come ogni frutto del diavolo anche il Paramisha ingerito da Barbabianca impedisce all'uomo di nuotare, in cambio però gli dona dei poteri tra i più devastanti di tutti quelli presentati nel manga.

Il frutto Gura Gura è ritenuto il più potente tra tutti i Paramisha, una vera e propria calamità in grado di distruggere il mondo intero. Esso rende il proprietario un uomo terremoto capace, in battaglia, di far tremare terra, acqua ed aria. Durante la guerra per la supremazia a Marineford, l'imperatore è stato in grado di spaccare il territorio sulla quale si svolgevano i combattimenti rimodellando l'intera zona. Ciò è però, per Newgate, una lama a doppio taglio, infatti i devastanti effetti derivanti dalla propria abilità sono un pericolo anche per i suoi compagni risultando in un enorme punto debole per l'uomo che li considera come una famiglia.

Nonostante l'incredibile forza conferita dal frutto del diavolo esistono poteri in grado di contrastare l'imperatore, questo è il caso dell'Haki dell'Armatura. Durante la guerra scatenata per salvare il fratello di Luffy, Ace, il capitano dei pirati di Barbabianca provocò un violento terremoto diretto verso la struttura di proprietà della marina, esso però venne bloccato dall'Haki degli ammiragli. Questo però non significa che qualunque utilizzatore del suddetto potere possa essere in grado di fermare le azioni di Newgate, sappiamo infatti che esistono diversi livelli di controllo dell'armatura ed è sicuramente necessario saperla padroneggiare al massimo delle sue potenzialità per intraprendere un confronto col potente pirata.

Ultimi particolari aspetti delle capacità di Barbabianca sono la possibilità di far tremare il terreno al proprio cammino e la capacità di concentrare tutta la potenza dei terremoti in singoli punti che paiono come delle sfere, le quali si manifestano intorno ai pugni dell'uomo usati per colpire i propri avversari.

