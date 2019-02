ONE PIECE: approfondiamo insieme il recente power-up di Sanji

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE ci hanno mostrato, tra le altre cose, anche il sorprendente power-up che Eiichiro Oda ha concesso a Sanji. A tutti coloro che seguono la saga dalle origini non sarà sfuggita la portata dell'evento, che ha implicazioni profonde all'interno della caratterizzazione del personaggio.

In ONE PIECE come in ogni altro manga shonen che si rispetti, i momenti più attesi dagli appassionati sono quelli connessi ai power-up, e cioè l'occasione in cui uno dei nostri protagonisti preferiti mostra, riceve o scopre una nuova abilità in grado di cambiare per sempre il suo livello di forza e il suo modo di combattere i nemici. Una cosa come questa è appunto accaduta a Sanji, il cuoco dei Mugiwara, nel capitolo 931 della saga creata da Eiichiro Oda.

ONE PIECE si trova al momento nel pieno dell'arco narrativo ambientato nel paese di Wano, comandato dallo Shogun e controllato dall'imperatore Kaido. Proprio nell'ambito dei tentativi per abbattere il regime totalitario guidato dai due, Sanji, come tutta la ciurma, si ritrova sotto copertura per le strade della nazione dei samurai. Sfortunatamente uno degli elementi di spicco del nemico, il temibile Page One, è finito sulle tracce del biondino, costringendolo a combattere faccia a faccia.

Per mantenere la sua identità celata, presupposto fondamentale all'attuarsi del piano che i pirati e i rivoluzionari guidati da Kinemon stanno organizzando, Sanji si vede costretto a far uso di un'arma particolare, e cioè il power-up a cui facevamo riferimento. Stiamo parlando della tuta da combattimento numero 3, retaggio della famiglia Vinsmoke a cui Sanji ha definitivamente detto addio nell'ultima saga. Tuttavia, proprio per il bene dei compagni, egli si ritrova costretto a fare uso di tale tecnologia, nonostante ne disprezzi l'origine, cosa che ci dimostra una volta di più l'attaccamento del cuoco alla ciurma.

Ma non è tutto: la tuta gli conferisce, tra le altre migliorie, anche la possibilità di diventare invisibile, sfruttando le enormi capacità di mimetizzazione del tessuto di cui è composta. I fan di vecchia data ricorderanno che si tratta di un desiderio che Sanji porta con sé fin dall'infanzia, quando sognava di poter entrare in possesso del frutto del diavolo contenente tale potenzialità. La scoperta che Absalom, membro della ciurma di Gekko Moria, aveva già ingerito il suddetto frutto sembrava aver spento per sempre la sua speranza. Oggi, il cuoco può finalmente accarezzare concretamente il potere tanto agognato.

Insomma, considerata la situazione, cosa deciderà di fare in futuro il fumatore più famoso di ONE PIECE? Cosa prevarrà, l'odio per la sua famiglia o la possibilità di avverare uno dei suoi più grandi desideri?