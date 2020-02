ONE PIECE apre con Hungry Days gli importantissimi spoiler del capitolo 972

ONE PIECE x Hungry Days è stato uno degli spot più commoventi degli ultimi mesi. Rufy e co sono stati lanciati in un'ambientazione scolastica e nostalgica, realizzando un ottimo universo parallelo del manga di Eiichiro Oda. Con la popolarità acquisita, i personaggi dello spot aprono ONE PIECE 972 di cui sono arrivati gli spoiler.

Ci eravamo fermati all'esecuzione di Oden, atto ancora in corso sotto lo sguardo attento di Kaido, Orochi e il resto della popolazione di Wanokuni. ONE PIECE capitolo 972, dopo la copertina e le pagine a colori che potete vedere in calce insieme all'ultima vignetta, fa partire la storia proprio da dove si era interrotta la scorsa settimana.

Oden è ancora nella pentola piena di olio bollente, ma lo scadere del tempo si avvicina e lui è ancora lì, con i samurai sulle sue spalle. Intanto, Shinobu ha raccontato a tutto il paese la verità sulle gesta di Oden Kozuki, ma quest'ultimo inizia a parlare. Sono ormai i minuti finali e Oden dichiara a tutti della sua ambizione di aprire il paese, in seguito all'isolazionismo creato secoli prima proprio dal clan Kozuki.

Questo è stato fatto per difendere Wanokuni e il mondo intero da un certo potere e poter aiutare al momento giusto una certa persona. Scade il tempo e mentre Oden continua a parlare, Orochi si alza contrariato e decide di giustiziarlo per fucilazione. Il legittimo erede al trono di Wanokuni lancia il più lontano possibile i suoi fidi guerrieri, che devono rimanere vivi.

Oden esce dalla pentola mentre Kaido si prepara a giustiziare il fortissimo rivale. Mentre il Kozuki continua a parlare alla popolazione di Wanokuni, Kaido lo uccide e il corpo cade nella pentola ancora bollente. Si chiude il sipario mentre una Toki al castello scova una lettera proprio di Oden, scritta mesi prima: dovrà usare il suo potere menzionando una guerra che coinvolgerà il mondo intero tra 20 anni esatti. Sarà in quel momento che arriverà il liberatore di Wanokuni, e così la storia e la battaglia di ONE PIECE tornano al presente.