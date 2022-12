ONE PIECE: l'archeologa Nico Robin in questo brillante cosplay di Drew

La storia di Nico Robin ha emozionato tanti lettori di ONE PIECE, il tutto senza considerare che il suo ruolo all'interno della ciurma dei Mugiwara è pressoché fondamentale per trovare quel misterioso tesoro. Il suo talento in qualità di archeologa e il suo character design l'hanno resa negli anni un beniamino del pubblico.

I 4 Poignee Griffe sono fondamentali per trovare Laugh Tale, l'isola che nasconde tutto ciò che c'è di più ambito dai pirati e che tanto spaventa il Governo Mondiale. Affinché questo possa avvenire, è necessario che Nico Robin, originaria di Ohara, traduca quel testo in quella lingua ormai dimenticata.

L'archeologa dei Mugiwara, tuttavia, è molto più di una studiosa visto che le sue abilità l'hanno resa una dei componenti della ciurma più temuti e pericolosi. A tal proposito, recentemente è tornato in auge il cosplay di Drew, un'artista da quasi 500mila follower, che aveva omaggiato proprio Nico Robin in una straordinaria interpretazione personale. Il suo incredibile lavoro, che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, è stato fortemente apprezzato grazie alla somiglianza al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay dell'archeologa di ONE PIECE, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.