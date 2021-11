ONE PIECE: l'archeologa Nico Robin in un cosplay post timeskip

Il gruppetto di pirati che prese vita nel mare orientale si è allargato ulteriormente una volta entrato nella Rotta Maggiore. Ci sono volute poche saghe per portare i membri da 5 a 7, con l'ingresso di Chopper prima e di Nico Robin poi. Quest'ultima è stata in origine una nemica dei protagonisti di ONE PIECE, entrando nel gruppo a fine Alabasta.

Ci sono voluti diversi episodi per renderla davvero un pezzo importante del gruppo a causa del suo carattere e del suo passato che la rendevano schiva e solitaria. Gli avvenimenti di Water Seven hanno però inciso enormemente sul personaggio, cambiandolo e rendendolo appieno un membro dei pirati di cappello di paglia. Inoltre, viste le sue conoscenze, al momento è uno dei pericoli più grandi per il Governo Mondiale di ONE PIECE, ma la sua mente è anelata anche da Kaido e Big Mom.

Insomma, un personaggio che ha dimostrato di essere forte non solo fisicamente ma di essere una pedina importante nel delicato scacchiere globale che porterà a decidere il prossimo re dei pirati. La cosplayer giapponese Seracoss ha deciso di proporre un cosplay di Nico Robin post timeskip, quindi con i capelli neri e lunghi, il giubbino blu e il pareo rosa floreale.

