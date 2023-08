ONE PIECE ha archi narrativi sopravvalutati? Eccone cinque

Sono tante le saghe di ONE PIECE, il manga di Eiichiro Oda in prosecuzione dal 1997 su Weekly Shonen Jump e che è in azione anche con un anime prodotto da Toei Animation. Con 25 anni di storie raccontate, è inevitabile che ci siano tanti archi narrativi realizzati, ognuna con la propria identità e il proprio scopo.

Ma ci sono archi narrativi sopravvalutati in ONE PIECE? E quali sono? Naturalmente il manga di Eiichiro Oda non ha una qualità costante, nonostante la grande importanza che riveste ogni saga nell'intera economia dell'opera. Tuttavia, se ne possono identificare cinque che avrebbero potuto dare di più e sono apprezzate ma che hanno avuto una resa leggermente inferiore alle aspettative.

Si parte con una piccola saga appartenente la grande saga dell'East Blue: l'arco narrativo del Baratie. L'inclusione di Sanji Vinsmoke nella ciurma di Rufy è fondamentale ma il ritmo e le storie, oltre a un antagonista meno carismatico come Don Krieg, la rende uno dei punti più deboli della prima parte del viaggio dei mugiwara. Sicuramente la presenza di Mihawk e lo scontro con Zoro aiutano, ma sembrano quasi eventi esterni all'arco.

Anche l'arco narrativo di Drum è fondamentalmente ritenuta buona dai lettori e dagli spettatori. L'assenza però di un cattivo davvero di peso e non un Wapol che oscilla tra la malvagità e la comicità fa perdere qualche punto a questa fase. Discorso completamente diverso per Punk Hazard, l'isola che è stata esplorata in lungo e in largo dai protagonisti di ONE PIECE. Prima isola del Nuovo Mondo, ha fatto nascere nuove domande ma non è stata una saga davvero problematica per i Mugiwara, limitandosi a gettare le basi per il futuro scontro con Doflamingo e Kaido.

Il quarto arco narrativo in elenco è quello di Zou: molto più breve rispetto a quelli vicini, comunque questo pezzo della storia di ONE PIECE sembra essere stato fin troppo allungato. La sua presenza è pivotale nella gestione della saga degli imperatori, ma avrebbe sicuramente fatto meglio con qualche capitolo in meno. Discorso simile si può fare per l'arco narrativo di Water Seven, la prima parte del grande scontro con la CP9 e il Governo Mondiale. Se, nella sua totalità, la saga di Enies Lobby è stata una delle più epiche di ONE PIECE, lo stesso non si può dire per ciò che è avvenuto in quest'ambientazione. Infatti, l'arco narrativo di Water Seven da sola dura circa 50 capitoli, un'eternità per ciò che è stato raccontato da Oda. Quindi, anche questa saga in realtà ha sofferto di una lunghezza eccessiva.

Secondo voi invece quali sono gli archi narrativi sopravvalutati di ONE PIECE?