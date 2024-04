One Piece: in quanti archi sarà suddivisa la saga finale del manga?

Con l'avvento del ciclo di capitoli di Egghead, One Piece è definitivamente entrato nella sua (macro) saga finale. E proprio l'accelerazione radicale a cui Eiichiro Oda ha qui sottoposto tutte le istanze narrative del racconto, ha sollevato incertezze sul prosieguo della storia, soprattutto per quel che riguarda il numero degli archi in cui sarà suddivisa.

Ogni riflessione, congettura o pura speculazione relativa alla prosecuzione del racconto, e alla sua tenuta temporale, non può che partire dalla presa di coscienza delle conseguenze che l'annuncio di Vegapunk genererà sul mondo di One Piece. Del resto Egghead è in procinto di chiudere i battenti (già possibilmente?) nelle prossime settimane, e gli eventi che le dichiarazioni dello scienziato dischiuderanno nell'immediato futuro dell'opera, offriranno a riguardo un'idea più o meno chiara sullo sviluppo degli intrecci a venire, e sulla loro ripartizione narrativa in (macro)archi. E se l'isola verso cui i Mugiwara sono destinati ad approdare nel breve periodo sembra essere, a tutti gli effetti, Elbaf, il corpus di capitoli che seguirà la saga con protagonisti i Giganti dovrà essere necessariamente mutuato dalle rivelazioni che occorreranno nel corso del prossimo segmento narrativo.

In questo senso, per iniziare a comprendere – o quanto meno, a farsi un'idea potenzialmente credibile – del numero delle sezioni in cui si suddividerà l'epilogo del manga, bisogna analizzare le tre domande a cui la saga finale di One Piece dovrà necessariamente dare una risposta nel breve periodo: quesiti, questi, che riguardano tanto i grandi misteri del mondo codificato da Eiichiro Oda, quanto i segreti che si celano dietro le identità di molteplici dei suoi personaggi nevralgici, a partire da Barbanera (soprattutto in merito al suo enigmatico lignaggio) fino ad arrivare a Joy Boy e alle reali intenzioni (di conquista?) che muovono le azioni di un Imperatore come Shanks. E da tale prospettiva, è lecito pensare che ad Elbaf vedremo confermati, se non tutte le questioni appena delineate, almeno una buona porzione di questi interrogativi. Motivo per cui non solo siamo portati a credere che l'arco in questione occuperà una fetta consistente della saga finale, estendendosi per circa un biennio, ma che il prosieguo della storia sarà finalmente definibile una volta risolti gli intrecci narrativi che occorreranno sull'isola dei Giganti.

Dal momento che Oda ha già anticipato per il 2024 di One Piece una battaglia tra due Imperatori, la possibilità che su Elbaf incontreremo la risoluzione di buona parte dei misteri irrisolti del manga (soprattutto se consideriamo la presenza sull'isola della replica degli archivi di Ohara e la connessione storica tra giganti e Joy Boy) appare sempre più concreta. E una volta che tali rivelazioni verranno scoperchiate, è lecito pensare che il mondo finirà nel caos, a cui solamente un conflitto esteso tra Mugiwara (magari coadiuvati dalla Flotta e dall'Esercito Rivoluzionario) e istituzioni governative potrà porre “rimedio”. Una guerra, questa, che data la sua estensione, potrebbe essere dislocata su più porzioni e angoli del Nuovo Mondo, mettendo così in connessione gli intrecci di tutti i protagonisti del racconto: sia nello schieramento dei fuorilegge, sia nelle varie fazioni istituzionali.

In tal senso, questo macro-arco narrativo potrebbe dare il via alla sezione finale della storia, coincidente prima con l'approdo su Laugh Tale dei Mugiwara, e poi con la necessità di Rufy di rimodulare le coordinate del mondo di One Piece secondo canoni più virtuosi ed eticamente edificanti: che rispecchino il sogno che il protagonista cova sin da infante, oltre alla sua identità di Re dei Pirati. E forse anche di bastione di una nuova moralità collettiva.

