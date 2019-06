ONE PIECE: l'arco narrativo di Reverie è arrivato alla sua conclusione

L'anime di ONE PIECE si prepara finalmente ad entrare nel nuovo arco narrativo di Wano. Solamente alcuni giorni fa abbiamo potuto ammirare la nuova locandina e il character design dei protagonisti . Tuttavia, prima di iniziare con la nuova parte, la serie ha dovuto salutare il precedente arco di Reverie ed è quello che ha fatto la scorsa settimana.

Il recente episodio 889 ha portato alla sua fine ufficiale l'arco narrativo, che si è concluso con un cliffhanger. L'episodio ha seguito i World Royals, con un incontro al di sotto del Castello di Pangea. È lì che gli Astri di saggezza hanno incontrato una misteriosa figura nota come Im seduto sul leggendario Trono Vuoto. Tuttavia, l'episodio si è concluso prima di fare luce sull'incontro.

Adesso che l'arco narrativo di Reverie si è concluso, tutti i fan sono in attesa dell'arrivo di Wano, che è confermato che farà il suo debutto il prossimo 7 luglio. Sembra quindi che per colmare le settimane che mancano al suo debutto, è probabile che durante il prossimo episodio assisteremo all'ex gruppo di Barbabianca.

Purtroppo però, i fan di ONE PIECE sono infastiditi dai continui flashback dell'anime, mentre abbiamo un fan diventare virale dopo aver indossato in pubblico una "particolare" t-shirt.