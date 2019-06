ONE PIECE: l'arco narrativo di Wano Kuni ha un trailer!

L'anime di ONE PIECE sta finalmente entrando nel nuovo arco narrativo di Wano Kuni. Alcuni giorni fa siamo venuti a conoscenza della data di arrivo della nuova opening di ONE PIECE, che ci ha confermato che il nuovo arco farà in suo arrivo il prossimo 7 luglio. Nel frattempo, Funimation ha pubblicato un nuovo trailer molto interessante.

Nel breve trailer di trenta secondi pubblicato da Funimation su YouTube, possiamo cogliere alcuni scorci dell'ambientazione e dei personaggi che popoleranno la serie, le cui premesse sono veramente alte. Infatti, vi ricordiamo che qualche settimana fa siamo venuti a conoscenza di un cambio di regia per quanto riguarda l'anime di ONE PIECE.

La notizia non può far altro che far piacere ai fan, in quanto il nuovo regista non sarà altro che Tatsuya Nagamine, il regista di Dragon Ball Super: Broly. Le aspettative vero l'arco narrativo di Wano sono alte e non ci resta che aspetta il suo arrivo il prossimo 7 luglio.

Infine, vi ricordiamo che ONE PIECE sta attualmente coprendo l'arco di Reverie, mentre qualche giorno fa abbiamo scoperto che al British Museum sono esposte alcune tavole originali di Eiichiro Oda, che di recente ci ha ricordato che i Draghi Celesti sono i peggiori.