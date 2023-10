ONE PIECE, l'arco di Wano nell'anime commuove Eiichiro Oda: ecco le sue parole!

La saga di Wano in ONE PIECE è stata uno degli archi narrativi più lunghi dell'anime, che ha rivelato una delle scene più belle della serie e che ha saputo emozionare milioni di fan. Il debutto sul piccolo schermo del Gear 5 di Luffy ha fatto il giro del web, interessando anche chi non segue la serie animata.

Com'è stato recentemente rivelato dal blog Mangaka Musings di Viz Media, che si occupa di riportare in lingua inglese alcune delle parole dei fumettisti circa i loro manga, Eiichiro Oda ha ammesso di aver pianto guardando l'arco narrativo di Wano nella serie anime.

Queste sono state le sue parole a riguardo: "Ultimamente piango ogni volta che guardo l'anime di One Piece. L'arco narrativo di Wano è davvero bello! Grazie per le meravigliose performance!!". Oda non ha nascosto i suoi apprezzamenti verso l'ultima saga dell'anime e, a quanto pare, anche lui si è emozionato nel guardarla!

Sono stati numerosi i critici che hanno elogiato la trama e l'animazione dell'arco di Wano. Dopotutto, la Toei Animation ha riservato a questo gioiello degli anime una cura particolare e lo si può notare nelle scene in cui debutta il Gear 5th in cui si possono notare i numerosi riferimenti ai toon occidentali.

Nonostante queste meravigliose parole, non sono mancate le critiche di diversi spettatori, che invece si aspettavano qualcosa di diverso dall'animazione di questa saga. Vedere l'anime di One Piece così cartoonesco non è piaciuto ad alcuni fan, che avrebbero preferito invece qualcosa di più serio. E voi, cosa ne pensate di come è stato affrontato l'arco narrativo di Wano nella serie animata? Fateci sapere le vostre impressioni a riguardo.