ONE PIECE: trapelati data d'inizio e nuovo character designer della saga di Wano

Il nuovo arcoo di Wano dell'anime di ONE PIECE verrà dal regista di Dragon Ball Super: Broly, Tatsuia Nagamine, ma le novità non finiscono qui. Un insider ci informa su importanti novità che riguardano il resto dello staff.

A informarci della questione è l'utente Twitter SkippyTheRobot, che riporta un articolo giapponese del portale hochi.news. Il pezzo in questione non solo conferma che alla direzione della nuova saga ci sarà Tatsua Nagamine (Dragon Ball Super: Broly, ONE PIECE Z), ma anche che l'arco di Wano avrà inizio il 7 luglio. Un'altra informazione molto importante riguarda il character desginer, che non sembra più essere Kazuya Hisada, il quale ha lavorato sull'anime di ONE PIECE per più di dieci anni.

Un cambio radicale, dunque, per un arco che si preannuncia assai ambizioso, non solo con un grande nome a dirigere l'orchestra degli animatori, ma anche un nuovo artista che si vocifera avvicinarsi maggiormente allo stile del sensei Oda. Non ci sono conferme sul nome che prenderà il posto di Kazuya Hisada, ma le indiscrezioni puntano tutte su Midori Matsuda, dato che la Key visual del nuovo arco si avvicinerebbe molto al suo stile.

Le informazioni sembrano essere confermate anche da Younkou Productions, che da tempo aveva annunciato una rivoluzione in positivo nella direzione dell'anime di ONE PIECE, che a questo punto aspettiamo impazienti, fiduciosi di apprezzare in animazione le atmosfere delicate ed efferate del paese dei Samurai, inquinato dal potente Kaido. Oltre ad auspicare una buona qualità dell'animazione ed uno stile di disegno di maggiore qualità, speriamo che la direzione sonora possa dare quel tocco in più per impreziosire il tutto.