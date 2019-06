ONE PIECE, con l'arco di Wanokuni in arrivo anche la nuova opening!

Poco più di una settimana e l'anime settimanale di ONE PIECE cambierà del tutto, con la proiezione su piccolo schermo della prima parte dell'arco narrativo di Wanokuni. Tra le novità della rivoluzione TOEI si sommerà anche la nuova opening ufficiale.

Il web è in delirio dopo l'ultimo trailer dell'anime di ONE PIECE, con lo staff della produzione che sta letteralmente dando i numeri sfornando un progetto che pare rimboccare d'aria fresca il potente franchise di Oda sensei. Dopotutto, l'adattamento animato è stato uno dei punti deboli, nonostante la popolarità del celebre titolo, in quanto spesso sprovvisto di animazioni di un determinato livello. Il regista Nagamine e il suo entourage stanno tentando di rinnovare questo titolo, grazie a un lavoro sincronico con lo studio di animazione che sta fornendo loro i migliori e moderni software per lavorare ad altissima qualità.

Le prime immagini, infatti, si mostrano subito come il punto forte dell'apparato artistico di questa saga, a cui si unirà un concentrato più moderno di apparato sonoro e una nuova opening. Il 22° brano di apertura della serie televisiva sarà firmata da Hiroshi Kitadani, un cantante conosciutissimo per aver dato vita alla prima canzone dell'anime "We Are!". Intitolata "Over The Top!", stando alle voci vi è tutto il sentore di un nuovo epico brano, che si contrapporrà a quell'aria rivoluzionaria che il progetto animato ha iniziato a percorrere, ponendo le basi per un franchise che vuole profumare di "nuovo".

Per il momento, vi lasciamo al nuovo character design dei personaggi di ONE PIECE, nell'attesa che il 7 luglio si sbrighi ad arrivare. E voi, invece, cosa pensate di questo arco narrativo animato che si vuole porre come l'inizio di una nuova parentesi per l'adattamento animato dell'opera di Eichiro Oda?