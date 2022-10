ONE PIECE: l'arma di Barbanera per raggiungere Laugh Tale

Per raggiungere Laugh Tale ci vogliono tante capacità. Indubbiamente bisogna avere una ciurma estremamente forte, dato che bisogna navigare nel Nuovo Mondo, il luogo dove si radunano le persone più forti di ONE PIECE. Poi ci vuole la capacità di trovare i quattro Road Poneglyph, elementi che indicheranno la via.

Infine, è necessario qualcuno che possa leggere le incisioni su queste pietre speciali. E questa è la cosa più difficile, dato che Ohara è stata distrutta. Chi sa leggere i Poneglyph in ONE PIECE quindi è Nico Robin, ma non solo. Ed è proprio su quella persona che vuole mettere le mani Barbanera.

L'imperatore ambisce al One Piece senza alcun dubbio, come dimostra l'assalto avvenuto in ONE PIECE 1063 che gli potrebbe permettere di mettere le mani sul testo dei Poneglyph di Wano. Ma intanto la sua ciurma colpisce Whole Cake Island: Pudding è stata rapita da due figuri, uno dei quali potrebbe essere Kuzan. L'ex ammiraglio alleato con Barbanera avrebbe rapito la figlia di Big Mom perché, grazie alla sua parentela da parte di padre, potrebbe risvegliare un potere con il terzo occhio che le permette di leggere le antiche incisioni sui Poneglyph.

Se Barbanera riuscisse a vincere la sfida, quindi, farebbe degli enormi passi in avanti verso Laugh Tale nel giro di pochi capitoli, diventando il pretendente al titolo di Re dei Pirati più avanti.