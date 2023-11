ONE PIECE, prima dell'armata rivoluzionaria esisteva altro: il nome del gruppo di Dragon

L'Armata Rivoluzionaria è uno dei gruppi che minacciano il Governo Mondiale, e proprio i burocrati del mondo di ONE PIECE vogliono sbarazzarsene il prima possibile, reputando Dragon l'uomo più pericoloso di tutti. Ma non è stato sempre così, visto che l'armata di Dragon soltanto adesso sta vivendo un momento di popolarità e vittorie.

Dragon abbandonò la marina dopo aver notato l'assenza di libertà e giustizia in quell'organizzazione, e così decise di mettere in piedi un gruppo proprio, un gruppo che inizialmente non si chiamava l'Armata Rivoluzionaria. Ci vollero infatti diversi anni prima di raggiungere quella composizione, quella struttura e quel nome, che oggi ancor più di prima sta facendo sentire il suo peso in ONE PIECE. Ma come si chiamava l'organizzazione di Dragon prima dell'Armata Rivoluzionaria?

Ormai, questi capitoli con il flashback della storia di Kuma Bartholomew e Jewelry Bonney l'ha confermato più volte: Dragon creò il gruppo dei guerrieri della libertà, che era composto da lui, da Ivankov e da un numero di persone non meglio precisato e per ora sconosciute. La prima divisa di Dragon era molto simile a quella di un militare sudamericano, mentre la fascia che portava sulla coscia sinistra aveva su stampata una sequenza di simboli di matrice indiana o di civiltà mesoamericane. E magari sono stati proprio quei simboli a ispirare il tatuaggio di Dragon.

In ogni caso, i guerrieri della libertà non hanno avuto vita lunga dato che si trasformarono nell'Armata Rivoluzionaria appena dopo l'ingresso di Kuma e Ginny tra le fila.