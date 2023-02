ONE PIECE: arrestato Rufy, il criminale che terrorizzava il Giappone

Rufy è stato arrestato, il Governo Mondiale ha finalmente catturato l'Imperatore che solcava i mari del mondo di ONE PIECE. No, questi non sono gli spoiler di ONE PIECE 1075, né stiamo parlando di un qualche accadimento avvenuto nell'opera di Eiichiro Oda.

Qualche settimana vi avevamo raccontato di un criminale noto come Rufy che stava terrorizzando il Giappone a suon di rapine e omicidi. Ebbene, finalmente Rufy è stato catturato dalle autorità nipponiche.

Il fuorilegge noto come Rufy, responsabile di alcune rapine su commissione su quasi tutto il territorio giapponese, è stato arrestato. La notizia è stato diffusa dalla polizia locale, che finalmente è riuscita a rintracciare il capo della banda che ha compiuto numerosi atti illeciti. Il criminale conosciuto con lo pseudonimo di Rufy si nascondeva nelle Filippine, ma è stato individuato dalle forze dell'ordine a bordo di un aereo Boeing 767 di ritorno in Patria.

Quanto accaduto getta fango su ONE PIECE agli occhi dei meno esperti. Il criminale Rufy non corrisponde in alcun modo al protagonista dell'opera di Eiichiro Oda, che invece agisce spinto dal suo buon cuore. Fortunatamente il caso è stato finalmente chiuso e il nome del vero Monkey D. Rufy smetterà di essere calpestato da persone senza scrupoli.