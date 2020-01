ONE PIECE, arriva l'amara conferma di MangaPlus: 'Non aggiungeremo altre lingue'

MangaPlus, il servizio online globale di Shueisha dedicato a tutti gli appassionati manga, ha recentemente confermato tramite i suoi canali social che non solo non saranno aggiunte altre lingue oltre all'inglese e allo spagnolo, ma addirittura che, attualmente, non è prevista alcuna modifica su questo fronte.

In calce potete dare un'occhiata al comunicato ufficiale della piattaforma di Shueisha, che recita quanto segue: "Ciao a tutti amici! Volevamo chiarire ancora una volta che attualmente non abbiamo in programma di aggiungere un'altra lingua su MangaPlus. Sfortunatamente questa scelta non cambierà, a prescindere dal numero di messaggi che continuerete ad inviarci sulle nostre pagine social o nella sezione feedback dell'applicazione. I vostri desideri sono molto chiari e li abbiamo annotati, purtroppo però attualmente non possiamo fare nulla per realizzarli. Grazie per l'attenzione, MangaPlus".

Ad oggi MangaPlus pubblica scan manga solamente in inglese e spagnolo. Nell'ultimo anno gli appassionati hanno richiesto più volte l'aggiunta di altre lingue, ma il team di professionisti a lavoro sul sito si è sempre trovato costretto a rifiutare. Gli utenti italiani quindi, così come quelli della stragrande maggioranza dei paesi europei, dovranno pazientare ancora per un po' prima di leggere grandi opere come ONE PIECE o Dragon Ball Super nella propria lingua.

A proposito di ONE PIECE, vi ricordiamo che oggi è stato pubblicato il capitolo 969 del manga, già trattato sulle nostre pagine qualche giorno fa. Inoltre poche ore fa è stato anche trasmesso anche l'episodio 919 dell'anime.