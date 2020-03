In ONE PIECE arriva l'atteso debutto della nuova arma di Sanji

Sanji ha sempre rinnegato la propria famiglia, nascosta adeguatamente fino all'arco di Zo. Il pirata chef ha dovuto però fare i conti con loro in occasione dello scontro tra Big Mom e la ciurma di Cappello di Paglia. Da questa battaglia si è ristabilito in parte un legame con i Vinsmoke e che ha lasciato in dote anche un'arma al cuoco di ONE PIECE.

Anticipata da diversi episodi, Sanji ha infatti in suo possesso la Raid Suit numero 3 dei Germa 66. Il biondino aveva deciso di non utilizzare mai un potere derivante dalla sua famiglia, ma le nuove battaglie con le truppe dell'imperatore Kaido non gli lasciano altra scelta. In ONE PIECE 924, Page One è alla ricerca del commerciante di soba, ovvero Sanji, che sta creando scompiglio nella capitale. Il cuoco non ha altra scelta se non rispondere al fuoco ma questo deve farlo senza essere scoperto come un membro dei Mugiwara.

Pertanto sul finale dell'episodio si vede Sanji con il bracciale della Raid Suit nella mano destra ed è pronto ad usarlo come mostrano le anticipazioni dell'episodio 925 di ONE PIECE, intitolato "Spettacolare! Soba Mask, paladino della giustizia!". Su Crunchyroll, la piattaforma streaming che ora si occupa di ONE PIECE in Italia, si può intravedere già qualche scena dove il cuoco viene coperto da un'armatura nera e affronta il gigantesco Page One.