ONE PIECE, arriva l'atteso trailer: la preview del prossimo episodio con il Gear Fifth

La comparsa dei Gear di Rufy hanno cambiato completamente lo stile di combattimento del protagonista di ONE PIECE. Queste abilit speciali acquisite grazie all'addestramento e alla determinazione del giovane pirata gli permettono di aumentare in modo significativo la sua forza, velocità e potenza in battaglia.

Il Gear Second è una tecnica in cui Rufy aumenta il flusso sanguigno e la pressione all'interno del suo corpo. Questo gli permette di muoversi ad altissima velocità, superando i limiti del suo corpo e dandogli un vantaggio schiacciante durante gli scontri. Il Gear Third è un'altra abilità incredibile durante la quale ingigantisce alcune parti del suo corpo, come braccia o gambe, aumentando la sua potenza d'attacco a livelli devastanti. E poi nell'anime di ONE PIECE c'è il Gear Fourth, disponibile in varie versioni, che gli permettono di ottenere più potenza o velocità.

Ora però sta arrivando il momento apicale, il momento che tutti i fan dell'anime aspettavano da mesi. Dopo i numerosi rinvii e pause dell'anime di ONE PIECE negli scorsi mesi, è ormai chiaro quando arriverà la trasformazione più attesa, l'episodio che cambierà per sempre la storia di questo mondo creato da Eiichiro Oda. Sta per fare il suo debutto nell'anime il Gear Fifth di Rufy.

Il trailer di ONE PIECE 1071 è stato presentato sul canale ufficiale dell'anime su YouTube: pochi secondi, appena una trentina, dove c'è praticamente un unico protagonista e la sua nuova forza. La libertà di Rufy si palesa nel video disponibile in alto, con questo potere che sembra senza limiti e capace di danneggiare pesantemente anche Kaido. Gustatevi questo video in attesa che l'episodio debutti il 6 agosto 2023.