ONE PIECE, arriva l'ultimo capitolo di Ace: anteprima per la battaglia di pugno di fuoco

Nell'ultimo anno, in concomitanza con la pubblicazione di ONE PIECE Magazine, è partito un progetto collaterale che ha visto la light novel su Portgas D. Ace diventare un manga. Il lavoro è stato affidato a Boichi, uno dei mangaka più talentuosi nel disegno e famosi del periodo. Così è partito ONE PIECE Episode A.

Trimestre dopo trimestre, Boichi ha pubblicato su ONE PIECE Magazine questo manga, in contemporanea col lavoro su Dr. Stone. Ora però lo spin-off sta per giungere al termine. È stato infatti annunciato con lo scorso numero che il capitolo 4 di ONE PIECE Episode A sarebbe stato l'ultimo. Il ragazzo è arrivato al cospetto di Barbabianca, deciso a eliminarlo, tuttavia la situazione non volgerà a suo favore e in più contribuirà in parte a cambiare il suo modo di pensare.

Il quarto capitolo del manga di Ace è stato anticipato da un'immagine che si può vedere in basso. Il pugno di fuoco, che sarebbe solitamente di statura normale e ben scolpita, sembra un bambino nei confronti del gigantesco imperatore del quale Boichi ha accentuato la massa, rendendolo ancora più minaccioso. La battaglia tra i due tornerà il 2 dicembre 2021 su ONE PIECE: Magazine. Intanto può essere recuperata la storia originale con la light novel di ONE PIECE novel A pubblicata in Italia da Star Comics.