ONE PIECE: arriva una nuova collezione limitata di artwork originali firmati da Oda

Shueisha Manga Art Heritage, un'azienda rinomata per la produzione di stampe di alta qualità di anime e manga, ha recentemente svelato la sua ultima collezione in edizione limitata dedicata a One Piece, capolavoro del leggendario Eiichiro Oda. Tra opere originali e una fedele riproduzione di un'iconica vignetta, ecco cosa propone la collezione.

Questa collezione è denominata "Wild Parties" e offre uno sguardo dinamico al mondo di One Piece. La Shueisha Manga Art Heritage definisce la serie di opere d'arte in questo modo: "WILD PARTIES può essere interpretata come un party in cui Rufy dichiara con un sorriso, 'È una festa!', oppure può essere un turbolento raduno di alleati e nemici. Combattono, mangiano, bevono, si divertono, ascoltano musica e giocano - giocano sul serio."

Definita come una celebrazione sfrenata e vibrante, questa serie do sta,èe cattura l'essenza delle feste selvagge che caratterizzano le avventure dei Pirati di Cappello di Paglia. Dai combattimenti all'euforia della musica, dal gusto del cibo all'energia pura del divertimento, ogni dettaglio è reso con vigore in un'opera d'arte che trasuda vitalità e spensieratezza.

In un'altra straordinaria creazione, intitolata "ONE PIECE/CLUB", i fan potranno sbirciare in un momento unico mentre i personaggi principali si immergono in una discoteca, fra la musica e il divertimento. Con Sanji alla console e Rufy pieno di entusiasmo, l'atmosfera ribolle di energia.

La seconda variante, "ONE PIECE/ This is your STORY", offre uno sguardo più intimo alle vite dei protagonisti durante un momento puro divertimento. Nami e Usopp si ritrovano immersi in un'intensa sessione di gioco, omaggiando i classici videogiochi che hanno plasmato intere generazioni di appassionati.

Infine, una serie di panel completa la collezione, immortalando un momento cruciale della storia di One Piece. Con la rivelazione sconvolgente dell'identità di Gol D. Roger e il susseguente conflitto con Barba Bianca e la sua ciurma, questi pannelli rappresentano un tributo appassionato alle radici dei manga. Tutte le opere sono disponibili sul sito PRTimes.

Tuttavia, per gli appassionati collezionisti, l'accesso a queste opere d'arte sarà estremamente limitato. Con soli venti esemplari disponibili per ciascuna stampa, di cui solo dieci saranno accessibili tramite lotteria online e gli altri dieci esclusivamente presso la galleria fisica di Shueisha a Tokyo, sarà difficile accaparrarsi questi pezzi da collezione.

Cenere. Appunti da un lutto è uno dei più venduti oggi su