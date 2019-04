ONE PIECE: arriva la copertina del Magazine numero 6 con tanto di poster di Nami

Sono alcuni anni ormai che la Shueisha pubblica una sorta di rivista parallela dedicata esclusivamente al mondo piratesco creato da Eiichiro Oda. Il ONE PIECE Magazine Volume 5 ci aveva regalato diversi momenti e illustrazioni inedite, come ad esempio quella di Rufy, Sabo ed Ace in versione marina, ma anche dettagli sulla storia e una novel su Law.

A circa un mese dall'uscita, la casa editrice nipponica ha deciso di svelare la copertina del nuovo volume, in arrivo il 24 maggio nelle fumetterie ed edicole giapponesi. Come potete vedere dai tweet in calce provenienti dalla pagina ufficiale della rivista, il ONE PIECE Magazine Volume 6 si tingerà di arancione con un Rufy mangione mentre indossa un paio di occhiali da motociclista.

Tra i contenuti previsti nel nuovo volume c'è l'attesa terza parte della light novel di Trafalgar Law, ma non solo. Oltre ai soliti contenuti inediti rivelati da Oda, come dettagli relativi al mondo o ai personaggi, sarà presente anche il poster della taglia di Nami, la gatta ladra. Il manifesto raffigura la giovane della ciurma di Cappello di Paglia nella sua versione dopo il time skip, con la taglia da 66 milioni ricevuta dopo gli avvenimenti di Dressrosa.

In attesa di scoprire i contenuti e le novità della rivista, possiamo quindi goderci queste prime immagini della rivista di ONE PIECE.