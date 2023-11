ONE PIECE, arriva un nuovo disegno di Oda per il film RED: la ciurma di Shanks riunita

ONE PIECE: RED è stato un enorme successo. Diventato in poco tempo il lungometraggio animato ad aver portato maggiori incassi nelle tasche di Toei Animation, e di conseguenza il miglior film del franchise in quanto a vendite, una nuova serie di proiezioni è stata organizzata in Giappone, e Oda ha voluto celebrarla.

Il maestro ha infatti realizzato la splendida illustrazione che potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, e con grande sorpresa e piacere dei fan stavolta i protagonisti non sono i Mugiwara ma i Pirati del Rosso. Dopotutto, l’Imperatore Shanks ricopre un ruolo veramente importante nella storia dell’ultimo film, sebbene appaia poco e questa rilevanza sia dovuta principalmente al personaggio di Uta.

Cantante conosciuta in tutto il Nuovo Mondo, e amica d’infanzia di Monkey D. Luffy, Uta è infatti la figlia di Shanks, rimasta per molto tempo sola, visti i lunghi viaggi del padre pirata. Ed è proprio la piccola Uta che con la sua dolce voce viene ritratta al centro del disegno, mentre Shanks, ancora giovane e in possesso dell’iconico Cappello di Paglia di diverte e beve con i suoi compagni.

Nel disegno non poteva mancare nemmeno Luffy, addormentato sul braccio di Lucky Lou, sconfitto dall’ebbrezza e caduto in un sonno profondo. Come viene ribadito anche nel post, la fine delle proiezioni dell’iniziativa Encore termineranno il 19 novembre 2023, quindi in Giappone possono ancora tornare in sala per rivivere l’avventura più musicale dei Mugiwara per altre due settimane.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova illustrazione nei commenti. In conclusione, vi ricordiamo che il film contiene due omaggi al producer Shimizu.