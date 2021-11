ONE PIECE, arriva l'episodio 1000: il trailer dell'episodio evento

ONE PIECE dura da oltre 20 anni sia come manga che come anime. Mentre il primo ha già raggiunto il fatidico capitolo 1000, festeggiato alla grande da Weekly Shonen Jump tra il finire del 2020 e l'inizio del 2021, l'anime non ha ancora raggiunto quel traguardo. Lo farà domenica 21 novembre 2021, una data da ricordare per l'opera di Toei Animation.

Ci sono pochi anime così lunghi nella storia e per questo ONE PIECE episodio 1000 sarà un traguardo importante per lo studio, che ha deciso di festeggiare anche in Italia con dei progetti unici. Ovviamente nulla finirà con quell'episodio, che sarà soltanto un altro tassello verso l'obiettivo finale di Rufy. Infatti, ONE PIECE 1000 sarà un episodio che continuerà la storia dell'anime e non sarà oggetto di particolari creazioni.

Il trailer di ONE PIECE 1000 svela il titolo "Forza travolgente! Il raduno dei pirati di Cappello di paglia" e, come si può vedere dal video in basso, vedremo in azione tutti i Mugiwara, oltre qualche altro personaggio coinvolto nella battaglia di Onigashima. Alla fine, il gruppo del protagonista di ONE PIECE si riunirà interamente al centro della piazza, pronto per passare alla nuova fase dello scontro con i pirati delle cento bestie. Un trailer che alza l'attenzione e prepara così la seconda parte di Onigashima.