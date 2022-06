ONE PIECE: arriva un evento speciale dedicato ai 25 anni del manga

Nei giorni in cui ONE PIECE celebrerà i 25 anni dalla prima pubblicazione su Weekly Shonen Jump, il manga di Eiichiro Oda sarà in pausa, ma è stato comunque organizzato un evento live stream per celebrare, anche con la presenza della grande community, l’incredibile viaggio affrontato finora da Monkey D. Luffy e dai suoi compagni.

È stato infatti confermato che l’evento ONE PIECE Day sarà trasmesso in tutto il mondo, sia in giapponese che in inglese, nei giorni 22 e 23 luglio 2022, proprio per ricordare il 22 luglio del 1997, quando il primo capitolo, Romance Dawn, debuttò sulla celebre rivista di Shueisha. Per anticipare parte di ciò che verrà affrontato e presentato durante l’occasione, è stato pubblicato il video promozionale che potete vedere in cima alla notizia.

Una delle scene più iconiche, quando Shanks dona il Cappello di Paglia al piccolo Luffy, introduce gli spettatori al logo del venticinquesimo anniversario dell’opera, caratterizzato dal colore oro e dalle silhouette dei due pirati. Si potrà seguire l’evento tramite la live sul canale YouTube ufficale della serie, durante il quale verranno presentate novità sul mondo di ONE PIECE a 360 gradi, dal manga, all’anime, ai film, tra cui l’imminente ONE PIECE: RED, fino al merchandise dedicato.

Ci saranno anche momenti dedicati al pubblico e all’interazione con gli ospiti d’eccezione, come anche sezioni dedicate alla visione dell’OAV One Piece – Take Down! The Pirate Ganzak! A cui assisterà Goro Taniguchi, regista della prossima pellicola del franchise.