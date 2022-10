ONE PIECE: arriva il puzzle celebrativo per i 1000 episodi dell'anime

Il 2021 è stato un anno ricco di traguardi per ONE PIECE, soprattutto per il raggiungimento dei 1000 capitoli del manga, e dei 1000 episodi dell'anime. Per festeggiare il raggiungimento di un risultato così importante anche con la community, Toei Animation ha presentato un puzzle da collezione, in arrivo a dicembre 2022.

Mentre il manga è ormai proiettato verso la saga finale, nell’anime si stanno ancora adattando gli eventi dell’arco narrativo ambientato nel paese di Wa, in particolare la battaglia tra i 5 della nuova generazione e i due Imperatori, Kaido e Big Mom. La guerra di Onigashima ha portato i Mugiwara, e i loro alleati, ad affrontare avversari molto ostici, tra i più potenti mai incontrati, in una serie di battaglie omaggiate nella splendida illustrazione, già diffusa in passato, che potete vedere nel post in fondo alla pagina.

Affiancato dai suoi compagni, e da Yamato, Law e Kidd, Luffy si scaglia contro l’imponente Kaido e i suoi uomini migliori, i Superstar e i Sei Compagni Volanti. Un artwork che riassume gran parte di quanto vissuto a Wano dai protagonisti, e scelto come puzzle celebrativo da 1000 pezzi, delle dimensioni di 50 x 75 centimetri, che sarà venduto al prezzo di 3740 yen, circa 25 euro al cambio attuale. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.