ONE PIECE: arriva la seconda copertina di fila con Sabo, Law, Rob Lucci e Hancock!

ONE PIECE è un manga sempre sulla cresta dell'onda e i mesi estivi di ogni anno sono molto frenetici per il manga. Infatti, ONE PIECE celebra il suo anniversario a luglio, ma quest'anno sarà ancora più affollato di eventi per il ventesimo anniversario della serie animata e l'uscita del lungometraggio ONE PIECE: Stampede prevista tra due settimane.

Proprio in occasione della distribuzione di ONE PIECE: Stampede nei cinema nipponici, molto vicina alla data di anniversario di ONE PIECE, Weekly Shonen Jump ha deciso di dedicare al manga dei record due copertine consecutive a cui Eiichiro Oda ha voluto attribuire una particolarità. Infatti, avvicinate tra loro, le illustrazioni mostreranno un poster con Rufy al centro e diversi personaggi di contorno.

Se la settimana scorsa, la copertina di ONE PIECE aveva come soggetto alcuni membri della ciurma protagonista, questa settiamana Oda si è voluto concentrare su alcuni dei personaggi che riappariranno in ONE PIECE: Stampede. Come potete vedere dall'illustrazione in calce, nella metà di questa settimana, oltre Rufy, sono presenti quattro personaggi: Trafalgar Law, Sabo, Boa Hancock e Rob Lucci.

Oltre Law, presente anche a Wanokuni, i protagonisti della copertina di questa settimana faranno il loro ritorno dopo tanto tempo nella storia di ONE PIECE: Stampede. Cosa vi aspettate dal capitolo 950 di ONE PIECE di questa settimana e dal film che a breve uscirà nelle sale del Paese del Sol Levante?