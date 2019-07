ONE PIECE: arriva uno spin-off completamente dedicato a Zoro

Poco tempo fa, Weekly Shonen Jump aveva dedicato un capitolo speciale a Sanji, unendo il cuoco di ONE PIECE con il mondo di Food Wars, creando così lo speciale Food Wars! Shokugeki no Sanji. Sembra che la redazione voglia riprovare con questo genere di capitoli, e stavolta ne arriva uno che si concentra sulla "testa d'alga" dei Mugiwara.

Questa settimana ONE PIECE non sarà pubblicato su Weekly Shonen Jump per una delle pause che Eiichiro Oda si prende regolarmente ogni mese per riposarsi e pensare allo svolgimento della sua trama. Tuttavia, sull'anteprima del prossimo numero della rivista nipponica di manga, sembra che i fan del mondo piratesco avranno non solo il semplice capitolo di ONE PIECE, bensì anche Roronoa Zoro's Spin-Off - Stranded in Sea disegnato da Boichi.

Esatto, non sarà disegnato da Oda così come successo per lo spin-off di Sanji, bensì da Boichi. Il mangaka coreano attualmente è al lavoro su Dr. Stone, portato avanti insieme a Riichiro Inagaki, ma già nello scorso anno ha dimostrato di essere in grado di poter disegnare più di venti pagine alla settimana. Come potete vedere dall'anteprima in calce, alla destra di un enorme Rufy ci sono Zoro e Mihawk, ed è possibile quindi che la storia si concentri su loro due.

Lo spin-off su Zoro riceverà le pagine a colori centrali della rivista e dovrebbe essere composto da oltre 40 pagine. ONE PIECE, invece, tornerà ad essere pubblicato con copertina e pagine a colori d'apertura e proseguirà con l'arco di Wanokuni.