ONE PIECE: arriva una splendida collezione di abiti da sposa, il primo è ispirato a Nami

Placole Wedding, il celebre organizzatore di matrimoni con sede in Giappone, ha recentemente annunciato una particolare partnership con ONE PIECE, che porterà alla realizzazione di un nuovo abito da sposa al mese per dodici mesi, con design ispirato ai personaggi femminili della serie di Oda. Il primo, dedicato a Nami, è visibile in calce.

Saranno quindi messi in vendita dodici abiti ispirati a dodici ragazze, tra cui figureranno senza dubbio anche Nico Robin e Boa Hancock. Il primo è un vestito a trapezio di colore arancione, decorato con dei bellissimi ornamenti floreali. I vestiti saranno presentati mensilmente con degli artwork simili a quello visibile in calce, mentre le versioni reali saranno mostrate a partire dal prossimo novembre. La partnership lega le due parti sino al 31 luglio 2021.

Per Placole si tratta del primo accordo commerciale con una serie anime/manga e, a quanto sembra, la risposta dei fan è stata estremamente positiva. Naturalmente per valutare la reale efficacia di tale accordo bisognerà prima aspettare che i prodotti arrivino sul mercato.

presto debutterà il capitolo 987 di ONE PIECE